2022/08/02 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..علقت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، على أنباء توقعت تعرض الكرة الأرضية لعاصفة شمسية يوم غد الأربعاء، فيما توقعت موعد انتهاء جمرة القيظ وحددت أسباب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية تحدد اسباب ارتفاع درجات الحرارة وتؤكد: لا توجد معلومات عن العاصفة الشمسية المركز الخبري الوطني.

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