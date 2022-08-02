بعد زيارة نانسي بيلوسي… الصين تصف تحركات الولايات المتحدة بالبلطجية

2022/08/02 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأميركيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ “البلطجة”.وأدانت الخارجية الصينية ما […]

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