النبأ تنشر القرارات الخاصة بجلسة الحكومة لهذا اليوم

2022/08/02 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي استعرض في بداية الجلسة، الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد.

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