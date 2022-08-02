2022/08/02 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دخلت اعتصامات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل الخضراء يومها الرابع، فيما زادت...

ظهرت المقالة دعوات الحوار تتعثر أمام اصرار التيار الصدري على اعتصام أنصاره في الخضراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات الحوار تتعثر أمام اصرار التيار الصدري على اعتصام أنصاره في الخضراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات الحوار تتعثر أمام اصرار التيار الصدري على اعتصام أنصاره في الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).