2022/08/02 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يدرس فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري،...

ظهرت المقالة ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم عربي لمزاملة محمد صلاح أولاً على المسلة.

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