2022/08/02 | 21:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة القادسية تنظم مراسيم رفع راية الامام الحسين (عليه السلام) راية الحزن والعزاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/02 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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