"بيلوسي" تحمل كرة النار إلى تايوان.. العالم يترقب نتائج أخطر زيارة لمسؤول أمريكي

2022/08/02 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر حسن- مباشر: وسط أجواء مُلبّدة بتهديدات اندلاع عواصف سياسية ستطوّق العالم، حطّت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على أرض مطار سونغشان في تايبيه بجزيرة تايوان، رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة.وعقب وصولها غرّدت نانسي بيلوسي …

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