خلال شهر واحد.. محافظة عراقية تنتج 64 مليون بيضة

2022/08/02 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء، إنتاج أكثر من 64 مليون بيضة خلال شهر تموز الماضي.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر عدنان حسن في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مديرية زراعة البصرة أنتجت ما يزيد عن 64 مليون بيضة من حقول بيض المائدة والمنتشرة في قاطعي صفوان والزبير خلال شهر تموز الماضي، وذلك بحسب تقارير إجازات التسويق للمستشفى البيطري في المحافظة، أي بمعدل مليوني بيضة يوميا، وتم تسويقها إلى الأسواق المحلية".

وأضاف حسن، أن "المقدار الكبير المتحقق من بيض المائدة جاء نتيجة إصرار مربي حقول الدواجن في المحافظة على الاستمرار بالعملية الإنتاجية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود وكذلك ارتفاع درجات الحرارة الجوية".

وتابع، "كما لوحظ هناك وفرة كبيرة في منتوج بيض المائدة في الأسواق المحلية وثبات واعتدال أسعار طبقة البيض عند مقارنتها بكلفة الانتاج، ما جعلها في متناول أيدي محدودي الدخل".

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