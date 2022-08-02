الدولار يستمر في الارتفاع بشكل غير مسبوق في مصر

2022/08/02 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها في عدد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 19.05 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للمبيع.

وكان سعر الدولار قفز في البنك المركزي خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.

ووصل الدولار إلى هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

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