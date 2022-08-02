أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2022/08/02 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، أبرز قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم، فيما كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن قرارين يخصان المنتخب الوطني وخليجي 25 في البصرة.

وقال ناظم خلال مؤتمر اعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "مجلس الوزراء قرر بيع أكثر من 58 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود".

وأضاف ناظم، أن المجلس قرر أيضاً، "تخويل أمانة بغداد بتنفيذ مشاريع في العاصمة بكوادرها الخاصة".

بدوره أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن "مجلس الوزراء قرر تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني، وأيضاً تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25".

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