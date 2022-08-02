2022/08/02 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ووصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان رغم تحذيرات الصين، ومطالب بمحاكمة القادة العسكريين بعد تحقيق CNN عن نهب روسيا ذهب السودان، ومرسوم أميري بحل برلمان الكويت، وصولا إلى فرص انتقال فيروس كورونا من بايدن المحيطين به...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: مقتل الظواهري زعيم القاعدة بضربة أمريكية.. وبيلوسي في تايوان رغم تحذير الصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: مقتل الظواهري زعيم القاعدة بضربة أمريكية.. وبيلوسي في تايوان رغم تحذير الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).