2022/08/02 | 21:10 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العملية السياسية.. الإصلاح مطلب الوطن والخلافات حصاد المواطن في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YF9l2ekD_JY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العملية السياسية.. الإصلاح مطلب الوطن والخلافات حصاد المواطن في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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