شاهد بالفيديو.. صورة بألف كلمة.. عنصر بالشغب يحتضن مسنا معتصما بالخضراء

2022/08/02 | 21:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IrePAt8A8fQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صورة بألف كلمة.. عنصر بالشغب يحتضن مسنا معتصما بالخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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