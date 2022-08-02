مجلس الوزراء يمنح اتحاد الكرة 3 مليارات دينار للتعاقد مع مدرب أجنبي

2022/08/02 | 21:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اليوم، عدنان درجال، الثلاثاء، إن الاجتماع الخاصّ في مجلسِ الوزراء برئاسةِ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمخض عن قراراتٍ غاية في الأهميةِ لكرةِ القدم العراقيّة، وتحديداً فيما يتعلق بدعمِ وإسناد ملف البصرة لتنظيم بطولةِ خليجي 25 مطلع العام المقبل.وقالَ درجال في بيان لاتحاد الكرة […]

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