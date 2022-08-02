لأول مرة منذ 30 عاما.. إجراء حكومي جديد لتوفير المياه لناحية النهروان

2022/08/02 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ حسن الفوازكشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن آلية إيصال المياه لناحية النهروان جنوبي بغداد، فيما أفصحت عن مشروع سيغطي الحاجة الكاملة من المياه للناحية والمناطق المجاورة لها.وقال صادق الفرطوسي مدير شركة سعد العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والمكلفة بإنجاز مشروع الماء في ناحية النهروان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة أوعزت الى الشركة بتوصيل مياه الخام للوحدات القديمة في الناحية، خاصة وان المياه تصل اليها بشكل قليل بسبب وجود التجاوزات".وأضاف، أن "الوزارة أعطت استثناءات للشركة باستخدام المواد المطابقة للمناشئ والمواصفات العقدية من الاسواق المحلية او تلك الموجودة في البلدان المجاورة كتركيا والإمارات والسعودية"، مؤكدا أن "الشركة استطاعت تأمين هذه المواد وإنجاز خط الماء الخام في يوم 20/7 وهو الموعد المحدد مسبقا مع الوزارة وأهالي الناحية".وأضاف، أن "الشركة تمكنت بهذا الموعد، إكمال محطة الضخ بالكامل وتزويد ناحية النهروان بالماء الخام وبالكميات الكافية لجميع المجمعات الموجودة"، لافتا الى ان "المياه كانت تصل إلى أهالي الناحية كل 20 يوماً، أما الآن تصلهم مرتين خلال الأسبوع ولأول مرة منذ 30 عاما، إذ يتم تزويدهم بـ (2800) متر مكعب بالساعة وهي كمية أعلى من حاجتهم الفعلية المقدرة بـ(2000 ) متر مكعب بالساعة".وتابع، "من المؤمل في وقت لاحق إنجاز مشروع الحل الدائم والذي سيؤمن 4 آلاف متر مكعب بالساعة من المياه وهي كمية كافية لتغطية حاجة ناحية النهروان والمناطق المجاورة لها".

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