2022/08/02 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..عزز نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الثلاثاء، صفوفه بلاعبين جدد قادمين من نادي الزوراء.وقال النادي في بيان تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “إدارة نادي الكهرباء تتعاقد مع المحترف السوري، زاهر ميداني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..نادي الكهرباء يعزز صفوفه بعلي السجاد وزاهر ميداني المركز الخبري الوطني.

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