2022/08/02 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أصدرت اللجنة المركزية لاحتجاجات عاشوراء، اليوم الثلاثاء، بيانها الاول بشأن الاعتصامات في المنطقة الخضراء.وقالت اللجنة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “وردتنا استفسارات بخصوص تصريحات البعض أن هناك انسحاباً من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول بيان من اللجنة المركزية لاعتصام المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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