2022/08/02 | 22:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعلن تأييدها لدعوة الكاظمي الأطراف السياسية إلى حوار ينهي الأزمة الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/02 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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