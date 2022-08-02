2022/08/02 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d4A46HYEuNI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | "كش ملك" بالختام.. نقلة للاطار بالتظاهر وأخرى للصدر بالاعتصام | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | "كش ملك" بالختام.. نقلة للاطار بالتظاهر وأخرى للصدر بالاعتصام | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).