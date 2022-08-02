2022/08/02 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعمها للدعوات الاخيرة حول المشاركة في حوار وطني بناء لتهدئة التوترات الحالية.وذكر بيان للسفارة الامريكية وتلقته ايرث نيوز، انها “تدعم الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف الى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية”.واضاف “نؤكد مجدداً دعمنا للاحتجاج السلمي، ونشجع […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تعلن دعمها للدعوات الاخيرة حول المشاركة في حوار وطني بناء لتهدئة التوترات الحالية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلن دعمها للدعوات الاخيرة حول المشاركة في حوار وطني بناء لتهدئة التوترات الحالية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلن دعمها للدعوات الاخيرة حول المشاركة في حوار وطني بناء لتهدئة التوترات الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).