2022/08/02 | 22:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، 08/02/2022، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة رئيس الوزراء مصطفى...

ظهرت المقالة واشنطن تدعم دعوة الكاظمي لمشاركة الاطراف في حوار وطني أولاً على المسلة.

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