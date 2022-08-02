2022/08/02 | 22:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -dotnVrW0zc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنيستا أم الأحزان الكلدانية ومار يوسف.. معالم العمارة التاريخية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنيستا أم الأحزان الكلدانية ومار يوسف.. معالم العمارة التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).