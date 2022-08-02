2022/08/02 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قعت دولة منظمة أوبك بلس، أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.

وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر أيلول ثابتا بدون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية إجتماعها.. أوبك بلس تتوقع خفض امدادات السوق الى 800 ألف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية إجتماعها.. أوبك بلس تتوقع خفض امدادات السوق الى 800 ألف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).