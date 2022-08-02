2022/08/02 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وساطة للتهدئة والمعتصمون يفترشون ساحة الإحتفالات بعد الإنسحاب من البرلمان نخب ورجال دين يحثّون على تحمل المسؤولية وتفويت إستغلال الظرف لأحداث فتنة بغداد – قصي منذر افترش المتظاهرون امس ،ساحة الاحتفالات بعد الانسحاب من مبنى البرلمان الذي دخل اعتصامهم فيه يومه الرابع ،استجابة لدعوة وجهها صالح محمد العراقي المعروف بوزير رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر،باخلاء […]

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