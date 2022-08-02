2022/08/02 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح جسر الجمهورية والباب الشرقي أمام سير المركبات تأييد محلي ودولي لمبادرة الكاظمي في إيجاد خارطة حل وإنهاء الأزمة بغداد – ابتهال العربي حظيت المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لدعوة الاطراف السياسية للاتفاق على خارطة حل للازمة الراهنة التي تشهدها البلاد من تظاهرات شعبية تطالب بازاحة الفاسدين ورفض عودة المحاصصة ،بتأييد […]

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