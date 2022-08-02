2022/08/02 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يستذكرون أحداث إجتياح الكويت بغداد – فائز جواد استذكر العراقيون امس ،الذكرى 32 عاما على اجتياح النظام السابق للكويت، وهو الغزو الذي بدأ في الثاني من آب 1990.وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها 4 […]

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