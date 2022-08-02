2022/08/02 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" الأسبق، ديفيد بترايوس، في تصريحات لقناة الحرة مقتل زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، "ضربة كبيرة" وعبر عن قلق من تزايد نفوذ "داعش" في أفغانستان

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