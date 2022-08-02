2022/08/02 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كركوك تطيح بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تطيح بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تطيح بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).