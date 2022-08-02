واشنطن تؤكد دعمها لدعوات التهدئة بين الأطراف العراقية واللجوء إلى الحوار

2022/08/02 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعمها لدعوات التهدئة واللجوء إلى الحوار بين الأطراف السياسية العراقية.

وقالت السفارة الامريكية لدى العراق في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدعوات الأخيرة التي تدعو جميع الأطراف الى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية".

وأضافت ان "واشنطن تؤكد مجدداً دعمها للاحتجاج السلمي، وتشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة حقوقهم الدستورية".

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