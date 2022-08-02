2022/08/02 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ujugVe-XnK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاتم حميد: رفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على مياه الأنهر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حاتم حميد: رفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على مياه الأنهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).