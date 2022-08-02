الزراعة تحدد شرطا لتحويل جنس الأرض الى سكني

2022/08/02 | 22:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية يعد مخالفة قانونية.

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