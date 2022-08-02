مقتدى الصدر يدعو أنصاره لإنهاء اعتصامهم داخل مقر البرلمان

2022/08/02 | 22:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى إنهاء اعتصامهم داخل مقر البرلمان العراقي، والإبقاء عليه في باحاته الخارجية.يأتي ذلك بعد ساعات من مبادرة أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نصت على إخلاء..

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