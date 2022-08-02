دعوات للحوار في العراق تهدف لخفض التصعيد

2022/08/02 | 23:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تصاعد الأزمة السياسية في العراق وإعلان التيار الصدري اعتصاما في البرلمان قابله الإطار التنسيقي بمظاهرة شعبية دعت بعض الأطراف السياسية العراقية إلى الحوار للتوصل إلى خفض التصعيد.

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