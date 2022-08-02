الولايات المتحدة توافق على بيع محتمل لصواريخ ثاد وباتريوت لصالح السعودية والإمارات

2022/08/02 | 23:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صواريخ دفاعية من طرازي باتريوت وثاد.

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