2022/08/02 | 23:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعد الفوائد الصحية للقهوة موضوعا مثيرا للجدل هذه الأيام، ويتحدث البعض عن كونها صحية تماما، بينما يقول آخرون أن هناك عواقب صحية يجب البحث عنها، فما حقيقة أثر القهوة؟ أشار بعض أخصائيو التغذية إلى أن القهوة لها فوائد كثيرة ولها بعض التأثيرات الجانبية على صحة بعض الأشخاص تبعا للكمية والنوع: قد يعيق النوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخصائي تغذية يوضح تأثير القهوة على صحة الدماغ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخصائي تغذية يوضح تأثير القهوة على صحة الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).