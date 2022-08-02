2022/08/02 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KHEQyA67brU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ يعلق على امكانية عودة نواب الكتلة الصدرية ويكشف عن القرار المرتقب للاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ يعلق على امكانية عودة نواب الكتلة الصدرية ويكشف عن القرار المرتقب للاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).