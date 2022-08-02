2022/08/02 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، متهمين اثنين بجرائم المخدرات أحدهما أجنبي الجنسية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/ مديرية مكافحة مخدرات الرصافة/ شعبة مخدرات الكرادة، القبض على […]

ظهرت المقالة أحدهما أجنبي..



متهمين بجرائم المخدرات في قبضة شرطة بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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