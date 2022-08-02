بيان للسفارة الأميركية في بغداد بشأن أحداث العراق

2022/08/02 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، دعمها لـ "الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف على المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية".

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