2022/08/02 | 23:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناجح الميزان : تظاهرات الاطار "فضيحة" لانها كشفت عدم امتلاكهم الجمهور | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t03W7xT2o4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناجح الميزان : تظاهرات الاطار "فضيحة" لانها كشفت عدم امتلاكهم الجمهور | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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