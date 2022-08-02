2022/08/02 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت مديرية زراعة البصرة، اليوم الثلاثاء، إنتاج أكثر من 64 مليون بيضة خلال شهر تموز الماضي، وفيما كشفت “السر” وراء تحقيق هذا الإنتاج الكبير.وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تكشف حجم إنتاج بيض المائدة خلال شهر تموز الماضي المركز الخبري الوطني.

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