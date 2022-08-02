التربية تعلن جدول امتحانات “الدور الثاني” للدراسة الابتدائية والمتوسطة

2022/08/02 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات “الدور الثاني” للدراسة الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2021 – 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “الامتحانات ستنطلق يوم (الخميس 25 […]

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