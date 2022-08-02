تظاهرات دعم الشرعية صورة مشرقة لنوعية الاحتجاج

2022/08/02 | 23:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وليد الطائي برهنت تظاهرات دعم الشرعية، قدرة الاطار على التحشيد وانتزاع الساحة باساليب ديمقراطية...

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