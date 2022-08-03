الصين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على زيارة بيلوسي إلى تايوان

2022/08/03 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ، يوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، للاحتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

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