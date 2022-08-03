2022/08/03 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P6T7l7rxgWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباله.. زحمة مواطنين يتبضّعون يومياً - 52 دقيقة - حلقة ٢٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباله.. زحمة مواطنين يتبضّعون يومياً - 52 دقيقة - حلقة ٢٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).