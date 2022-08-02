واشنطن توافق مبدئيا على بيع أنظمة صواريخ للسعودية والإمارات

2022/08/03 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الخارجية الاميركية بشكل مبدئي على بيع السعودية صواريخ "باتريوت" بقيمة 3.05 مليار دولار، وعلى بيع صواريخ "ثاد" للإمارات بقيمة ٢.٢ مليار دولار

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