2022/08/03 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد شركة (BAW) الصينية لطرح سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة جدا لمواصفاتها المتطورة وسعرها المنافس.

أكثر ما يميز سيارة Beijing Mofang التصميم الفريد الذي يوحي بأن المركبة جاءت لتكون عصرية وقوية بنفس الوقت، إذ تألق مصمموها بجعل الواجهة الأمامية لها تبدو غير اعتيادية من حيث الشكل، إذ أدخلوا عليها اللون الأسود مع اللون الأساسي، وزينوا ممتصات الصدمات بإطارات جميلة مصنوعة من ألياف الكربون.

والشيء المميز في هذه المركبة أيضا هو خلوها من المرايا الجانبية، فبدلا من المرايا تم وضع كاميرات عالية الدقة، ووضعت على جانبي الأبواب شاشات تظهر الصور من جانبي الهيكل.

وحصلت Beijing Mofang على نظام إضاءة داخلي مميز جدا، وعلى شاشة بمقاس 10 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 14 بوصة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة أمان متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.

وستطرحها (BAW) بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 188 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 200 كلم/سا، وبأسعار تبدأ من 14300 دولار تقريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحفة صينية أخرى في عالم السيارات المتطورة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحفة صينية أخرى في عالم السيارات المتطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).