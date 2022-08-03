2022/08/03 | 00:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b91SDyNb2_4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع احتفاظهم بالمطالب ذاتها.. المعتصمون يحولون اعتصامهم خارج قاعات البرلمان في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع احتفاظهم بالمطالب ذاتها.. المعتصمون يحولون اعتصامهم خارج قاعات البرلمان في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).