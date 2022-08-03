البعض والجميع ومابينهما

2022/08/03 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام شغلنا‭ ‬كثيرا‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬اسبق‭ ‬بمصطلح‭ -‬البعض‭- ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬لأية‭ ‬قضية‭ ‬كان‭ ‬العراقيون‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬حلول‭ ‬ونتائج‭ ‬لها،‭ ‬وحار‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬وتحديد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬البعض،‭ ‬هل‭ ‬هم‭ ‬حزب،‭ ‬أم‭ ‬مليشيا‭ ‬أم‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬سابق‭ ‬أم‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭ ‬أم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أم‭ ‬خصوم‭ ‬جدد‭ ‬كانوا‭ ‬وليدي‭ ‬حسد‭ ‬العيشة‭ ‬والوظيفة‭.‬لا‭ ‬أحد‭ […]

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