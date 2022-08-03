2022/08/03 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأييد بريطاني وفرنسي ومحلي لمبادرة الكاظمي في اطلاق الحوار لنزع فتيل الأزمة بغداد -عبدالحسين غزال استمرت الاتصالات والدعوات من اجل التهدئة فيما اجرى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اتصالات مع قيادات سياسية من اجل التهدئة ، وبحسب مصادر مطلعة فقد ابدى الصدريون تفهماً للانسحاب من داخل المبنى الرئيسي للبرلمان الى باحته الخارجية ، و كشف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطات تقنع الصدريين بنقل اعتصامهم الى باحة البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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