2022/08/03 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأييد‭ ‬بريطاني‭ ‬وفرنسي‭ ‬ومحلي‭ ‬لمبادرة‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬الحوار‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الأزمة بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال استمرت‭ ‬الاتصالات‭ ‬والدعوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التهدئة‭ ‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬سياسية ‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التهدئة‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬فقد‭ ‬ابدى‭ ‬الصدريون‭ ‬تفهماً‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبرلمان‭ ‬الى‭ ‬باحته‭ ‬الخارجية‭ ‬،‭ ‬و كشف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطات‭ ‬تقنع‭ ‬الصدريين‭ ‬بنقل‭ ‬اعتصامهم‭ ‬الى‭ ‬باحة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوساطات‭ ‬تقنع‭ ‬الصدريين‭ ‬بنقل‭ ‬اعتصامهم‭ ‬الى‭ ‬باحة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).