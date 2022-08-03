استفزاز عسكري صيني لتايوان مع زيارة بيلوسي

2022/08/03 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايبيه‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أعلنت‭ ‬تايبيه‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬إلى‭ ‬تايوان‭ ‬تظهر‭ ‬دعما‭ ‬‮«‬راسخا‮»‬‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬المسؤولة‭ ‬الأميركية‭ ‬الرفيعة‭ ‬إلى‭ ‬تايبيه‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بيلوسي‭ … ‬ستعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والودية‭ ‬بين‭ ‬تايوان‭ ‬والولايات‭ […]

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